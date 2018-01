Kuler é ótima opção para escolher quais cores combinam entre si Amarelo cai bem com verde musgo claro? Além do Photoshop Express (leia ao lado) e do Acrobat.com, a Adobe mantém um terceiro canal online para auxiliar artistas gráficos, designers e qualquer outro interessado em cores. É o Kuler, um software que roda dentro do navegador de internet e permite aos usuários criar paletas de cores exclusivas – e responde dúvidas: amarelo pode até ir bem com verde musgo claro, desde que acompanhado de roxo e branco. O site kuler.adobe.com pode ser usado por quem está fazendo no computador seu próprio cartão de visitas, a mãe que pretende redecorar a sala pintando as paredes e até pelo designer sem idéias para a programação visual de um flyer de festa. É muito simples mexer no site, que só requer o Flash 9 instalado para rodar sem problemas. Basta entrar e clicar em Create para ser levado à página interativa de cores. A partir dali, é possível escolher a relação desejada entre os tons (cores complementares, análogas, sombras, monocromáticas, etc.) e navegar pelo círculo com as cores do arco-íris. Cada opção selecionada dá origem a um novo gráfico dentro do círculo, que pode ser manipulado até chegar à combinação ideal. Além da cor principal escolhida, o Kuler sugere outras quatro para combinar, com as coordenadas em RGB, CMYK, LAB, HSV e HEX. Com os números correspondentes em cada sigla, basta ir ao Photoshop ou qualquer programa de edição de imagens para descobrir e combinar os tons livremente. É possível guardar no site as escolhas feitas por cada usuário. Só que será preciso fazer login com o ID da Adobe (o mesmo usado no Photoshop Express). É gratuito. As paletas salvas são públicas e ficam acessíveis a quem visitar o site. O Kuler também tem sua veia de rede social em que os aficionados por cores podem compartilhar idéias em comunidades, votar nas paletas mais criativas, além, claro, de dar nome às criações. A Adobe disponibiliza a desenvolvedores os códigos por trás do site, chamados de API. Assim, dá para criar mashups envolvendo cores e bandeiras de países em mapas, por exemplo.