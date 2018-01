Kyocera anuncia sistema que impede baterias falsas Antes o leitor pense em oportunismo de um fabricante, frente aos recentes casos de celulares explosivos, calma. É que a novidade da fabricante de equipamentos de telecomunicações Kyocera foi apresentada durante a CTIA, evento de telecomunicações que acontece em Las Vegas, nos EUA. O novo chip é um componente que será adotado em escala global e funcionará em celulares que usam a tecnologia CDMA, impedindo o uso baterias falsificadas ou de terceiros que não tenham recebido o Ok da fabricante O primeiro aparelho a contar com a tecnologia será o Kyocera Strobe, ainda sem prazo de lançamento. A partir de então, todos os celulares e produtos móveis da Kyocera utilizarão a solução. Se o usuário porventura usar um dispositivo não-certificado (e que poderia colocar o aparelho ou o usuário em risco), o celular irá bloquear a recarga da bateria. "Conduzimos testes exaustivos de baterias falsificadas e não-originais produzidas para as principais marcas de aparelhos celulares e, na maioria das vezes, o custo deste produto é menor por conta da remoção de características e componentes de segurança importantes", informou o Dr. Eddie Forouzan, chefe de engenharia de baterias da Kyocera. "Praticamente todas as tecnologias de autenticação criadas até hoje pelo setor - de etiquetas com hologramas a soluções de chips estáticos de identificação - foram comprometidas pelos fabricantes de produtos não-originais. Sentimos ser essencial criar uma solução dinâmica que, por sua própria natureza, seja praticamente à prova de clonagem?. Ao contrário das tecnologias mais antigas, baseadas em chips padrão de identificação, cada chip Kyocera terá um identificador exclusivo, como uma impressão digital. Uma bateria só será autêntica quando o telefone e a bateria se comunicarem com êxito segundo mecanismos de autenticação.