Kyocera lança roteador para redes celulares A Kyocera mostrou na Telexpo o KR1 Mobile Router, um roteador que compartilha entre vários Pcs uma conexão de dados por redes celulares do tipo CDMA2000 1x EV-DO (Evolution Data Optimized), como o utilizado por operadoras como a Vivo, em São Paulo. O aparelho traz um slot para uma placa PCMCIA, traz quatro portas de rede para computadores e ainda pode virar um hotspot Wi-Fi móvel, eliminando a necessidade de conexão DSL ou por cabos fixos. As redes EV-DO tem velocidade de transmissão de dados de até 2,4 Mbps em áreas com cobertura EV-DO e médias de 400 a 700 Kbps em downloads. O KR1 funciona também em conexões CDMA2000 - 1xRTT, fora da área de cobertura EV-DO. ?O KR1 Mobile Router é ideal para uso doméstico ou corporativo. Seu lançamento no Brasil acompanha o sucesso do Kyocera Passport, cartão PCMCIA de terceira geração lançado recentemente. Com os dois produtos, é possível ter acesso à internet banda larga em qualquer local com cobertura celular CDMA e compartilhar a conexão com mais de um laptop?, explica Fábio Castanheira, gerente geral da Kyocera Brasil. O produto ainda não tem preço definido para o mercado brasileiro.