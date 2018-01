Kyocera Mita Brasil lança multifuncional para SMB A Kyocera Mita Brasil lançou no mercado local uma nova impressora multifuncional para pequenas e médias empresas, o chamado mercado SMB: a FS-1016MFP, que atua como copiadora, scanner e impressora de rede. Um dos atrativos imediatos é o tamanho compacto, medindo 47 x 40 x 49cm. Como outros equipamentos do tipo, traz a função de escaneamento para documentos de e-mail ou para Pcs, com resolução de 1200x1200 dpis (dots per inch, ou pontos por polegada) na digitalização e de 600x600 dpis para impressão. A máquina faz impressão em cores e pode imprimir com velocidade de até 17 páginas por minuto (ppm). Segundo a fabricante, um dos destaques do aparelho é o baixo custo operacional. O preço sugerido da máquina no mercado brasileiro é de R$ 1999.