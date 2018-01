La Casserole apresenta vinho com seu rótulo É comum restaurantes terem vinhos da casa, mas raros têm um Bordeaux biodinâmico. Marie-France Henry, dona do La Casserole, fez uma viagem para escolher a garrafa que leva seu rótulo, comemorativo dos 55 anos do local. O Château La Grave 2005 (R$ 196 a garrafa) entra no cardápio a partir de 31 de julho, com menu harmonizado especial para recebê-lo.