La Casserole e as joias de porco EXCEÇÃO - No La Casserole o almoço fica servido por uma hora Arroz e feijão tem sempre. Já as massas, saladas e proteínas que acompanham o cardápio dos funcionários do La Casserole variam. Quem prepara tudo isso? O arroz é obra do Cabral e o feijão, do Rodrigo. O resto, depende do dia. As "misturas" obedecem a um rodízio de praças (subdivisões de uma cozinha profissional). Dia de carne, a turma da chapa entra em ação. Grande é o autor do clássico de maior sucesso de fora do cardápio: o pernil. É o prato preferido do pessoal da cozinha. No dia de peixe, quem assume as panelas é o Pedrinho, especialista no assunto. Duas saladas e suco completam o cardápio, que vez ou outra ganha também uma sobremesa. As refeições são servidas no salão reservado do restaurante. Baixelas e réchaud são colocados em linha e a brigada (cozinha, salão, administração e manobristas) vai se acomodando aos poucos. A subchef Flávia Geraldini, além ajudar a administrar a cozinha do La Casserole, é a encarregada de supervisionar a refeição dos funcionários, das compras à definição do menu. Ela também cuida para a mão não pesar: "O pessoal da cozinha gosta de pimenta...", entrega. PERNIL À LA GRANDE Uma receita simples, como ensina o próprio autor, o Grande. Corte o pernil em cubos e deixe marinar por uma noite no azeite com alho, temperos verdes e pimenta-do-reino. No dia seguinte, refogue em uma frigideira. Quando a carne estiver quase pronta passe para uma assadeira, com azeite, e deixe dourar em forno quente.