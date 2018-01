La Tomate fecha as portas Mais nova empreitada gastronômica do chef Jefferson Rueda, sócio-proprietário do Pomodori e do Bar da Dona Onça, o La Tomate encerrou as atividades na semana passada. A casa, vizinha ao Pomodori, foi inaugurada no segundo semestre do ano passado prometendo cozinha de autor a bons preços, no estilo bistronomie, que está em moda na França. Mas funcionou menos de um ano. A boa notícia é que com o fechamento do La Tomate seu salão vai ser anexado ao Pomodori, o que deve reduzir o tempo de espera no restaurante, que costuma ser concorrido.