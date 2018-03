Ladrão corta e rouba cabelo de adolescente em Franca A Polícia Civil de Franca, na região de Ribeirão Preto, está investigando o caso curioso do roubo de cabelo da adolescente Franciele Cardoso Pardinho, de 17 anos, ocorrido na manhã de quinta-feira, no bairro Jardim Portinari. A estudante passava por uma trilha, num terreno, para ir à igreja evangélica e um homem a atacou, por trás, sem deixar que ela o visse, e cortou o cabelo com rapidez. Franciele tinha cabelo até a cintura e cerca de 80 centímetros da madeixa foram levados. O ladrão saiu correndo e usou uma bicicleta na fuga. A jovem notou que ele é moreno e estava vestido com calça preta e blusa bege, além de ter a cabeça raspada. A polícia ainda não tem pistas do autor do ataque.