Ladrão entala em tubulação de padaria em Tatuí-SP

Um rapaz de 16 anos tentou furtar uma padaria, na madrugada nesta quinta-feira, 17, em Tatuí, na região de Sorocaba, mas se deu mal. Ele entrou pela tubulação de ar do sistema de exaustão da panificadora na tentativa de chegar ao interior do estabelecimento. Um pouco acima do peso, acabou entalado no tubo metálico e, depois de tentar em vão se livrar, viu-se obrigado a pedir socorro. Seus gritos foram ouvidos pelos vizinhos, que chamaram a Polícia Militar. Foi preciso que os policiais convocassem os bombeiros para serrar o metal e libertar o ladrão. Com falta de ar, ele ainda passou mal depois de ser retirado do tubo e precisou de atendimento médico. Depois, foi levado para a Delegacia de Polícia. Registrada a tentativa de furto, o rapaz foi entregue à mãe que, irritada, ainda lhe deu um puxão de orelhas na frente dos policiais.