Ladrão que deixou documentos em casa furtada é detido Depois de comer, tomar banho, escovar os dentes e vestir as roupas novas do dono do imóvel, um ladrão se distraiu e deixou seus documentos na casa que havia acabado de furtar, na madrugada de quarta-feira, 1, em São Roque, região de Sorocaba (SP). No final da tarde desta quinta-feira, 2, o acusado foi detido. Ele negou o crime, mas ainda estava usando as roupas da vítima e tinha parte dos objetos furtados na casa. O suspeito foi ouvido e liberado, pois não foi preso em flagrante, mas vai responder pelo crime de furto qualificado. Ele já tinha outras passagens por furto e havia cumprido pena.