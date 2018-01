Ladrão recebe torpedos comoventes e devolve celular Um ladrão chinês devolveu um celular e milhares de yuans que havia roubado de uma mulher depois que ela enviou ao aparelho 21 mensagens de texto comoventes, afirmou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua. Pan Aiying, uma professora da província de Shandong, no leste da China, teve sua bolsa com celular, cartões de banco e 4.900 yuans (US$ 630), roubada por um motociclista quando ela pedalava em uma bicicleta para casa, afirmou a Xinhua. Pan pensou em primeiro lugar em chamar a polícia, mas ela decidiu tentar convencer o jovem ladrão a devolver a bolsa. Ela ligou para o celular roubado com um telefone de um amigo, mas o aparelho não foi atendido. Então ela começou a mandar mensagens de texto. "Eu sou Pan Aiying, professora da escola Wutou. Você deve estar passando por um momento difícil. Se esse é o caso, eu não vou te culpar", escreveu Pan em sua primeira mensagem, que não foi respondida. "Fique com os 4.900 yuans se você realmente precisa deles, mas, por favor, devolva minhas outras coisas. Você é jovem ainda. Errar é humano. Corrigir seus erros é mais importante que qualquer coisa", escreveu a professora. Ela acabou perdendo esperança de ver seus pertences devolvidos depois de enviar a 21ª mensagem sem receber resposta. Mas no domingo ela acabou encontrando em seu quintal um pacote contendo a bolsa roubada com todos os seus pertences. "Querida Pan: Eu sinto muito. Cometi um erro. Por favor me perdoe", dizia uma mensagem deixada junto com o pacote. "Você é tão compreensiva, mesmo apesar de eu ter roubado você. Eu vou corrigir meus atos e serei uma pessoa correta", afirmou a pessoa que deixou o pacote no quintal da professora.