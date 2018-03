Ladrão tenta fugir em perua escolar com crianças em SP Um homem foi baleado e preso na manhã de hoje após assaltar um sacolão de frutas e verduras, na zona norte da cidade, e usar uma perua escolar, com mais de dez crianças dentro, para fugir. Segundo informações da Polícia Militar, o assalto aconteceu por volta das 7 horas no bairro de Santana. A polícia foi acionada e trocou tiros com dois assaltantes. Um deles fugiu em uma moto e o outro, baleado, fugiu utilizando a perua escolar. A polícia conseguiu rastrear o veículo com a ajuda do helicóptero Águia, da PM. O carro foi interceptado e o ladrão foi preso e encaminhado ao pronto-socorro do Jaçanã. Nenhuma criança ficou ferida.