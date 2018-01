Ladrões assaltam centro de distribuição do Magazine Luiza

O assalto à mão armada começou antes da meia-noite, quando os assaltantes teriam chegado ao mesmo tempo que funcionários que chegavam na empresa para trabalhar, segundo a polícia. Um dos assaltantes teria rendido o vigia que fica na entrada do centro de distribuição e, assim, permitido a entrada de todos os veículos.

Segundo relato da polícia civil em Jundiaí a partir do boletim de ocorrência, havia cinco vigilantes da empresa terceirizada no momento do assalto. Os funcionários foram rendidos e detidos pelos criminosos no "cofre", espaço de maior segurança onde são armazenados produtos de maior valor, como eletroeletrônicos. "Nenhum colaborador sofreu agressão física", diz o comunicado à imprensa do Magazine Luiza.

De acordo com a polícia, o representante da empresa de vigilância relatou que foram roubados cinco revólveres calibre 38 e quatro coletes balísticos.

Por meio de nota, a assessoria do Magazine Luiza confirmou apenas que o centro de distribuição sofreu o assalto na noite de ontem. No momento, não quis dar entrevista. A assessoria também afirma que "a empresa está colaborando com as investigações da polícia".