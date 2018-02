Ladrões explodem caixa e cidade fica sem banco

Um bando armado enganou a Polícia Militar e explodiu o caixa eletrônico da única agência bancária de Alambari, na região de Sorocaba, no início da madrugada desta quinta-feira, 14. Antes da ação, um dos bandidos ligou na base da PM e comunicou um falso assalto, fazendo que a única viatura saísse da cidade.

A explosão do caixa afetou a estrutura do posto bancário, na região central, e o prédio precisou ser interditado. Os 4.962 habitantes estão sendo obrigados a se dirigir a cidades vizinhas para serviços bancários.

De acordo com a Polícia Civil, pelo menos oito homens participaram do assalto, mas o caixa poderia estar sem dinheiro, já que não foi reabastecido no dia anterior. Após a explosão, os bandidos fizeram disparos para intimidar moradores que saíram de casa, atraídos pelo barulho.

A polícia recolheu cápsulas de espingarda calibre 12 nas imediações da agência. Em junho, outro caixa que havia no local foi explodido por ladrões e não foi reposto. Até a tarde desta quinta não havia pista dos bandidos. Desde janeiro, houve 58 assaltos a bancos no interior do Estado, a maioria em cidades pequenas.