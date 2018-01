Ladrões furtam R$ 235 mil de banco no interior de SP Ladrões aproveitaram o fim de semana para furtar R$ 235 mil da agência do Santander de Lins, no interior de São Paulo. Os ladrões entraram pelos fundos da agencia, desligaram o sistema de alarme e de monitoramento e usaram maçarico de solda e pé de cabra para abrir dois cofres, que ficam na área interna e na tesouraria do banco. Em seguida, fugiram levando R$ 235.779,00 em dinheiro.