Ladrões invadem call centers na Inglaterra Os chamados call centers, centros de atendimento ao cliente, estão sofrendo ataques dos ladrões de identidade, advertiu a polícia britânica. Apenas na cidade de Glasgow, o problema afeta 10% dos centros. Os ladrões de identidade conseguem se infiltrar dentro das estruturas e "substituir" os operadores telefônicos ou obrigá-los a fazer o que querem. Uma vez dentro do "call center", é fácil conseguir informações sobre as contas dos clientes. Do roubo de identidade à retirada ilícita de dinheiro, o passo é pequeno. "Os ladrões identificam os clientes mais ricos e tiram todo o dinheiro possível deles. O valor roubado pode variar de poucas centenas até 10 mil libras esterlinas", disse Derek Robertson, inspetor chefe da polícia de Strathclyde, em Gales. O aumento do roubo de dados pessoais é diretamente proporcional à difusão dos centros de atendimento ao cliente. A cidade mais afetada é Glasgow, na Escócia, onde há mais de 50 "call centers". Anne Marie Forsyth, da "Customer Contact Association", que representa os interesses dos "call centers", disse à BBC que o roubo das informações dentro das empresas está virando algo comum. No entanto, tranqüilizou os clientes: "as empresas do setor já trabalham para aumentar os controles de segurança e para dificultar a atuação dos ladrões de identidade".