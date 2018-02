Ladrões invadem igreja na BA e roubam imagens sacras

Segundo informações policiais, os ladrões quebraram a janela lateral do templo e levaram a peça criada há cerca de 400 anos. O sumiço da imagem foi notado por uma paroquiana ao chegar logo cedo para rezar. Ela teria se ajoelhado, como costume e, ao se voltar para o local onde ficava a santa, deparou-se com o lugar vazio.

O furto foi o segundo do tipo ocorrido esta semana na Bahia. Na madrugada de terça-feira, 13, quatro homens invadiram a Igreja de Nossa Senhora do Bonfim, no distrito de Nagé, município de Maragojipe, e levaram quatro imagens barrocas: uma de Nossa Senhora de Santana, duas de Nossa Senhora do Livramento e outra de Nossa Senhora do Rosário.

O que a polícia sabe até agora é que os quatro suspeitos chegaram ao local em um veículo, por volta das 3 da manhã. Todos trajavam macacões azuis. Este foi o terceiro ataque a imagens e objetos do templo. Conforme o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Bahia é o segundo Estado onde mais peças de arte sacra são roubadas no Brasil, atrás apenas de Minas Gerais. Ainda segundo dados do instituto, mais de 138 obras estão desaparecidas em todo o Estado em razão de furtos. Em março do ano passado, 34 das 41 peças sacras da Igreja de São Lourenço, também em Itaparica, foram furtadas e ainda não localizadas.