Ladrões invadem pet shop no interior de SP e roubam cães

Policiais acreditam que os ladrões foram ao local com o objetivo único de roubar os cachorros, já que havia dinheiro no caixa, objetos de valor com as vítimas e até um carro com a chave no contato, mas tudo foi ignorado. Os dois suspeitos estavam com os rostos descobertos, mas a loja não conta com câmeras de segurança.

Ao saírem colocaram capacetes e fugiram em uma moto sem serem identificados na avenida Francisco Vaz Filho, onde fica localizado o pet shop. Apesar do movimento na região no momento do roubo, vizinhos contaram não ter notado a saída dos assaltantes. Eles colocaram os cães em sacolas e até a noite desta segunda-feira (14) os animais não tinham sido localizados.

Os cães estavam em gaiolas em exposição no pet shop e entre as vítimas que foram rendidas estava um casal que ia comprar um deles. O homem passou mal e precisou ser socorrido e medicado assim que os bandidos saíram do local. Além dos clientes, também se encontravam no local outras pessoas, incluindo uma funcionária e a dona do negócio.