Ladrões invadem prédio e fazem três assaltos no Rio Três pessoas foram assaltadas dentro do prédio em que moram, no Grajaú, zona norte do Rio, na noite desta quarta-feira, 19. Eles chegavam em casa quando foram abordados no elevador por três assaltantes, que se fizeram passar por moradores e entraram de carro pela garagem. Armados, os bandidos entraram num dos apartamentos e mantiveram uma família trancada num cômodo. Eles fugiram levando apenas dois celulares, no entanto.