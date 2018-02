Ladrões invadem QG do Exército e roubam banco no DF Nem o Quartel General do Exército escapou. Dois homens de terno e gravata - armados com revólveres - invadiram e roubaram hoje um posto avançado do Banco Bradesco que fica no Setor Militar Urbano (SMU), em Brasília. Os suspeitos chegaram de carro ao prédio do QG. Eles se identificaram na guarita, tiraram uma foto para o sistema de identificação de visitantes e apresentaram carteira de identidade. Não se intimidaram nem mesmo com as 32 câmaras que vigiam o local, considerado dos mais protegidos de Brasília.