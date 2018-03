Ladrões levam jóias por túnel em roubo milionário na Itália

Um grupo de ladrões levou em minutos um verdadeiro tesouro de jóias incrustadas de diamantes em um roubo realizado no domingo na cidade de Milão, na Itália. Os sete ladrões, vestidos de policiais, invadiram um showroom onde estavam expostas jóias da grife Damiani por meio de um túnel cavado durante semanas a partir de uma construção vizinha. Os ladrões renderam os funcionários, amarrando-os com cabos plásticos e fitas adesivas, e trancaram todos em um banheiro, exceto o gerente do showroom. O gerente foi então forçado a levar os ladrões ao depósito, deixando o caminho livre para os criminosos. Algumas das jóias do showroom haviam sido levadas para Los Angeles para serem usadas por estrelas do cinema que compareceram à festa do Oscar, na noite de domingo. Roubo profissional Os responsáveis pelo showroom ainda estão fazendo um inventário das peças roubadas e, por isso, o valor total do prejuízo ainda é incerto. Mas estima-se que tenham sido levados milhões de dólares em brincos, colares, braceletes e anéis, todos com diamantes. A polícia disse que o roubo foi extremamente profissional e trabalha com a hipótese de que o grupo tinha algum informante dentro do showroom. Os sete ladrões fugiram pelo mesmo túnel que cavaram e, de acordo com investigadores, deixaram poucas pistas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.