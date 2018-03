Ladrões levam R$ 50 mil da sede do Ilê Aiyê em Salvador

Dois homens armados invadiram na manhã desta sexta-feira, 22, a sede do Ilê Aiyê, um dos mais tradicionais blocos afro de Salvador (BA). Eles levaram cerca de R$ 50 mil em dinheiro, além de alguns pertences de funcionários que estavam no local, como celulares e relógios. O bloco fazia desde quinta-feira o pagamento dos artistas que trabalharam durante o carnaval. "Quando eles chegaram, avisaram que já sabiam que os pagamentos estavam sendo realizados e pediram para a gente entregar a eles o dinheiro", diz Antônio Carlos dos Santos, o Vovô do Ilê, fundador do bloco. De acordo com ele, um dos assaltantes aparentava estar calmo, mas o outro estava nervoso e chegou a agredir algumas pessoas. Na porta da instituição, um terceiro participante do assalto teria ficado monitorando o movimento. Agentes da 2.ª Delegacia (Liberdade) investigam o caso.