Ladrões mantém cinco reféns em farmácia em SP Pelo menos cinco pessoas estão sendo mantidas como reféns por dois homens armados, desde às 23 horas de ontem, na Droga Verde, localizada na esquina da avenida Antártica com a rua Turiaçu, no bairro de Perdizes, zona oeste da capital. A dupla teria entrado no local para assaltar, mas a Polícia Militar foi acionada antes que os ladrões conseguissem fugir. Além de um forte contingente policial do 23º Batalhão da área, há também cinco guarnições do Corpo de bombeiros e um helicóptero do Grupamento Águia sobrevoando o local. As negociações para liberação dos reféns e rendição dos criminosos, que duram mais de uma hora, não surtiram ainda nenhum efeito. Há pouco foi ouvido um estampido no interior da farmácia, mas não se sabe se alguém foi atingido.