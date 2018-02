Ladrões roubam 50 t de milho de trem em movimento

O furto, que ocorreu na noite de quinta-feira, só foi comunicado à polícia ontem pelo maquinista da composição. Segundo o boletim de ocorrência, para furtar as 50 toneladas de milho, os ladrões teriam colocado graxa nos trilhos, fazendo com que as rodas da composição, que levava 54 vagões, não se fixassem e patinassem, reduzindo drasticamente a velocidade do comboio. Os ladrões, então, teriam retirado a carga do vagão com ajuda de um caminhão guincho. O maquinista disse aos policiais que escutou apenas um barulho estranho na composição, mas não desconfiou que se tratava de um furto.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Jaú, que vai investigar o caso a partir de segunda-feira.

O chamou a atenção dos policiais foi o fato de o furto ter ocorrido com o trem em movimento, lembrando cenas de filmes antigos de faroeste, em que bandidos a cavalo roubavam as locomotivas. Parte do que sobrou da carga - cerca de 10 toneladas - ficaram no local, junto com alguns sacos, que vão servir de pista para que a polícia possa chegar aos autores do furto.

De acordo com a ALL, que administra o trecho da rodovia, a composição e a carga, são da MRS Logística, cujos representantes não foram localizados para falar sobre o assunto. Além das 60 toneladas de milho, a composição levava açúcar para o porto de Santos, no litoral paulista.