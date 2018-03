Ladrões roubam carne de Churrascaria de Porto Alegre Dois ladrões roubaram 140 quilos de picanha e filé mignon da Churrascaria Braseiro, na zona norte de Porto Alegre, na madrugada desta terça-feira, 4. Um deles pulou a cerca, subiu à cobertura, retirou telhas e entrou nas dependências do estabelecimento, que estava fechado. No depósito, encheu um saco com os cortes e saiu. A ação foi acompanhada por um comparsa, que ficou na rua dando cobertura. Parte dos movimentos foi gravada por câmeras de segurança. A Polícia Civil abriu investigação para identificar e localizar a dupla. O prejuízo é estimado em R$ 2,8 mil.