Ladrões são baleados ao invadirem casa no Grande ABC

Segundo informações da Polícia Civil, ao notar a movimentação dos assaltantes, o escrivão, que trabalha em Santo André, também no ABC, se identificou como policial e foi atacado a tiros pelos bandidos. Ele reagiu com a sua pistola e conseguiu atingir o abdome e o braço do primeiro invasor, ainda na sala da residência. O segundo tentou correr e foi baleado na garagem. Mesmo ferido nas pernas, ele conseguiu fugir em um carro com a ajuda de dois outros comparsas que permaneceram do lado de fora da casa durante a invasão.

Pouco depois um veículo deixou um homem baleado no Pronto-Socorro do Hospital Heliópolis, na zona sul de São Paulo. A vítima e testemunhas do crime foram levadas pela polícia ao hospital e o reconheceram como um dos participantes do crime. O outro bandido baleado, que permaneceu no local do crime, foi socorrido ao Hospital Municipal de Diadema, na Grande São Paulo. Os dois passaram por cirurgias, por isso a polícia ainda não pôde colher impressões digitais para fazer a identificação.

De acordo com o delegado Mitiaki Yamamoto, da Delegacia Seccional de São Bernardo do Campo, o objetivo dos criminosos era fazer o gerente como refém. "Eles anunciaram que a intenção era sequestrar o gerente, mas não contavam que um parente dele era policial", disse. A polícia agora deve investigar se os bandidos queriam obter o pagamento de um resgate ou forçar a entrada na agência onde a vítima trabalha.

O delegado explicou que durante a ação os comparsas que permaneceram do lado de fora se comunicavam com os invasores por telefone celular. Com o homem baleado dentro da residência, a polícia apreendeu um celular e uma pistola calibre 380. Uma outra pistola, ponto 40, foi deixada no local do crime pelo bandido que fugiu e terminou no hospital.