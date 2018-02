Ladrões são mortos durante troca de tiros com PM em Barueri Ocupando uma picape Mitsubishi L-200 roubada e armados com uma pistola e três revólveres, quatro homens foram mortos, ontem, após trocarem tiros com policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (ROTA) na Avenida Aníbal Correia, no Jardim Silveira, em Barueri, região oeste da Grande São Paulo.