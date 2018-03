Ladrões tentam assaltar casa de acusado de roubar BC Ladrões tentaram arrombar na madrugada de hoje a casa de Antônio Jussivan Alves dos Santos, o Alemão, acusado de ser o autor do maior roubo da história do País, no qual foram levados R$ 164,7 milhões do Banco Central de Fortaleza, em 2005. A Polícia Federal (PF) notou os sinais da tentativa de arrombamento nas portas da frente e dos fundos da casa, localizada na cidade satélite de Riacho Fundo II, no Distrito Federal, e providenciou hoje mesmo a mudança de todos os pertences do bandido para um depósito do órgão no Setor Policial Sul. Alemão foi preso na segunda-feira junto com a mulher, Rosângela Oliveira, e desde então sua residência está vazia. A PF encontrou R$ 80 mil num cofre sob a cerâmica da cozinha, debaixo do fogão, e desconfia que haja mais dinheiro escondido. Alemão teria ficado com uma fatia do roubo estimada entre R$ 8 milhões a R$ 10 milhões, mas até agora foram recuperados cerca de R$ 4 milhões. Por precaução, o delegado Antônio Celso dos Santos, encarregado do inquérito, mandou esvaziar o imóvel e reforçou a vigilância. Ele não sabe ainda se a tentativa de arrombamento partiu de alguém da própria quadrilha, se foi obra de um "caçador de tesouros" ou de algum bandido que tentou tirar proveito do fato de a residência estar abandonada. Alemão será levado a Fortaleza, onde corre o processo do roubo, para depor ao juiz da 11ª Vara Federal, Danilo Fontenele, que já mandou onze dos membros da quadrilha para a prisão, alguns com penas de mais de 40 anos de reclusão. A advogada de Alemão, Erbênia Rodrigues, disse que vai alegar erros formais no pedido de prisão para tentar revogá-la.