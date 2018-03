Ladrões tentam levar carro de PM e acabam presos

A tentativa de assalto aconteceu na altura do km 66,5 da Rodovia Fernão Dias. Os três assaltantes abordaram o PM por volta das 0h40, de acordo com o Polícia. Sozinho, o policial prendeu o servente F.J.A.M e o borracheiro F.A.A.M. Os dois irmãos foram encaminhados à Penitenciária de Franco da Rocha. Junto com eles, estava o menor, que participou do roubo e será levado à Vara da Infância e Juventude da cidade.

Os irmãos vão responder por roubo e corrupção de menor de idade. Além da arma, o PM apreendeu os celulares dos três assaltantes. O caso foi registrado na DP de Mairiporã.