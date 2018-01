Lagosta viva, novidade do Kaá Aproveitando a boa temporada da lagosta, o restaurante Kaá, na V. Olímpia (tel. 3045-0043), promove a partir de amanhã o festival da lagosta viva. O crustáceo chegará diariamente de um fornecedor do Recife e será preparado em quatro versões: ceviche com avocado, vinagrete de mel e maracujá (R$ 46); gratinada ao thermidor com tagliatelle e cogumelos (R$ 78); ½ grelhada com aspargos brancos e ervas frescas (R$ 78); e no recheio de ravióli na manteiga de agrião (R$ 72).