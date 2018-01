Lan house é condenada por crime de cliente Em uma decisão inédita no Brasil, o juiz Ulysses de Oliveira Gonçalves Junior, da 39ª Vara Cível de São Paulo, condenou o proprietário da lan house Maifa Café Ltda., na zona leste da capital paulista, a indenizar em R$ 10 mil uma administradora de empresas ofendida por um de seus clientes. Segundo alguns especialistas ouvidos pela reportagem, a sentença pode provocar mudanças de comportamento por parte das lan houses. Leia a reportagem completa no caderno Metrópole desta quinta. Uma pesquisa divulgada, no dia 14 de março de 2008, pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (Cetic.br) apontou que as lan houses se tornaram, no ano passado, o principal local de acesso à internet no Brasil. Segundo o estudo 49% dos internautas acessam a rede mundial em centros públicos pagos. Além disso, o levantamento revelou que as lan houses são o principal ponto de acesso dos internautas de baixa renda. Setenta e oito por cento dos internautas com renda familiar de até um salário mínimo freqüentam lan houses. Para ler a integra da pesquisa clique aqui. Pensando nos milhares de brasileiros que costumam utilizar PCs públicos o Link preparou um infográfico sobre como usar lan houses, cibercáfes ou telecentros com segurança. Leia mais no Link: Lan house faz inclusão digital na periferia Preço alto ainda barra as vendas de PCs Não dê bobeira em PCs públicos