Lan house vira programa para casais Nem balada, cinema ou teatro. Para muitos casais, o destino em busca de diversão é uma das 600 lan houses que existem em São Paulo - em todo o País são 2 mil. "Uma das afinidades que encontramos no começo do namoro foi o gosto pelos jogos em rede, a gente vai muito a lan houses", conta Viviane da Silva Teves, de 19 anos, estudante, que namora há dois meses com Paulo. Por falar em rede, o casal se conheceu na internet, pelo Orkut, site de relacionamentos. "Ele mandou uma mensagem, veio me xavecar. Um dia nos encontramos, né?", lembra Viviane. Eles não demoraram muito para incluir a lan house no roteiro de programas. "Em menos de uma semana, a gente já tava lá." Viviane joga há cinco anos o Counter Strike (CS), game em que um bando de terroristas confronta um grupo de policiais em diferentes situações. Ela começou apenas acompanhando uns amigos, mas acabou curtindo a brincadeira. Ficou craque no game. "Quando fomos jogar pela primeira vez, nossa, meu namorado chegou a ficar bravo, dei um pau nele", conta, animada. Ele, Paulo Sérgio dos Santos Silva, vendedor de 24 anos, não ousa contestar. "É... realmente ela joga bem melhor. Fiquei surpreso. Mas estou treinando e um dia chego lá!" Muitas vezes o casal emenda uma atividade na outra, ou seja, a lan aparece antes ou depois de um outro programinha. "Na semana passada, por exemplo, a gente foi tomar uma cerveja na Paulista já pensando na lan que tem ali na Alameda Santos", disse Viviane. E foi mais ou menos assim que o analista de sistema Rodrigo Dias, de 24 anos, resolveu se jogar em uma lan house com a namorada. "Foi do nada. Decidimos e fomos. Ensinei para ela. Depois fiquei jogando sozinho enquanto ela ficou navegando na internet. Foi legal, diferente, a gente nunca tinha feito isso." sem monotonia Mas o que será que as lan houses oferecem de tão interessante assim, a ponto de arrastar tantos casais de namorados numa romântica noite de lua cheia? "Os jogos em rede deixam as pessoas à vontade. O sujeito dá um tempo no jogo, vai dar uma volta, conversar com as pessoas. Ficar num barzinho pode ser muito monótono para um casal. Aqui não. Tem o lance da competição. É emocionante. Já vi muito casal fazer festa pra comemorar uma vitória num jogo", diz Vinicius Ortiz Pinelli, de 21 anos, gerente da Monkey Paulista, uma das 16 lojas da rede Monkey em todo o País. "Fora que tem muita menina que vem sozinha. Já vi muito xaveco e muito casal que se conheceu aqui", garante Vinicius, que trabalha há quatro anos no ramo. De fato, a presença de mulheres em lan houses deixou de ser novidade há algum tempo. No mesmo Orkut onde Viviane e Paulo se conheceram, a comunidade "Meninas em lan house" conta com 8.279 membros. Outras comunidades, como "Jogo CS melhor que meu namorado" e "Minha namorada joga CS", também aparecem no site de relacionamentos. "Esse fenômeno de meninas em lan houses já é muito comum. Quando elas não jogam junto, ficam na webcam, em chats, curtem a lan de outra forma", explica Leo de Biase, de 33 anos, sócio-proprietário da rede Cyber Games & Internet e ex-membro da extinta Associação Brasileira de Lan Houses (ABLH) - hoje não há associação que represente a categoria. "Surgiram outras associações concorrentes e, no fim, todas perderam a força e acabaram. Mas o importante é que as lojas que existem hoje no País estão fortes no mercado e os dados apontam para um crescimento do setor", diz. Mas os freqüentadores das lan houses estão menos preocupado com isso e mais em se divertir. Como faz outro casal de... Namorados? "Não, ainda não, a gente tá só ficando", responde a estudante Cristhiane Nyffenegger, de 17 anos, que curte as lans com o assistente técnico Rodrigo do Amaral Yamauti, de 23 anos. "Inclusive, nos conhecemos numa lan. Estamos ficando faz uns três meses, sempre na lan, dá pra rolar uns beijos, um carinho. É legal", conta Rodrigo, que, gentil, reconhece: "Ela joga melhor do que eu." Tia Cris Cristhiane começou a jogar o CS há quatro anos, quando foi acompanhar o irmão. "É quase sempre o irmão ou o namorado que inicia uma menina", diz a Tia Cris, apelido que ela ganhou por conta do jogo. "Eu era de um clan (grupo de jogadores) no CS e todos lá usavam o ´tio´. Quando eu entrei, tive que colocar o ´tia´, só que pra mim o apelido pegou e hoje todo mundo me chama assim. Até meu MSN tem o tal do ´tia´ lá", conta Cris, de 17 anos. Sobre o namoro na lan, Cris é taxativa. "Ah, dá pra namorar junto com o jogo, sim. No intervalo, quando você morre, sempre dá pra dar uns beijinhos." É... nem sempre morrer é ruim.