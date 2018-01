Lançamento coincide com rumores de venda Na semana que antecedeu o lançamento do Skype 4.0, começaram rumores de que o eBay, que controla a empresa de telefonia via web, estaria interessado em vender o Skype e que o Google teria se interessado. Segundo Mike Bartlett, diretor de estratégia de de produtos do Skype, não há relação entre o lançamento da nova versão com os boatos. "O Skype é uma companhia grande que dá muito lucro (US$ 145 milhões no 4º semestre)", disse. Os rumores surgiram depois de o eBay anunciar queda no lucro em 2008 e de seu chefe executivo John Donahoe ter dito que o Skype tem pouca "sinergia" com outros produtos da empresa. F.S.