Lançamento de BlackBerry 3G enfrenta atraso, diz revista

As ações da Research in Motion caíam mais de 5% nesta sexta-feira, 25, depois que a Fortune.com afirmou que a versão do celular inteligente BlackBerry compatível com transmissão de dados em alta velocidade está atrasada para a operadora norte-americana AT&T. A apresentação do novo aparelho foi adiada de junho para agosto, segundo o site da revista, que cita fontes próximas às duas empresas. O motivo do atraso não está claro, mas a AT&T tem preocupações sobre a qualidade das ligações, afirma o site. "A política da RIM é preferir não comentar rumores e especulação", afirmou a porta-voz Maria Conway via e-mail. A AT&T não quis se pronunciar sobre o cronograma de lançamento. O atraso do telefone, que segundo o site da Forbes pode se chamar de Meteor, pode ter um impacto no crescimento das vendas de aparelhos e assinantes de serviços. No início desta semana, o vice-presidente financeiro da AT&T, Rick Lindner, fez referência a planos de um BlackBerry de alta velocidade com tecnologia 3G, ou terceira geração, durante uma conferência de balanço trimestral. "Estamos começando a ver um BlackBerry 3G saindo. Assim como os outros dispositivos integrados migrando para 3G, creio que será o próximo catalisador a impulsionar o crescimento 3G", afirmou o executivo. A RIM afirmou que irá apresentar aparelhos baseados em HSDPA, uma tecnologia 3G de alta velocidade que é popular na Europa e usada pela AT&T. "Certamente migrar para HSDPA é algo muito importante para nós no curto prazo", afirmou o presidente-executivo da RIM, Jim Balsillie, à Reuters numa entrevista em fevereiro. O analista Chris Umiastowski, da TD Newcrest, especulou sobre o tempo até o lançamento dos aparelhos 3G da RIM em nota recente na qual reduz as perspectivas da empresa. "Acreditamos que o aparelho deva estar disponível no final de maio ou junho. Dito isso, ainda não está claro quando a AT&T irá iniciar a venda do aparelho." A AT&T é a operadora exclusiva do iPhone da Apple, concorrente do BlackBerry, e deu pistas de que espera ter uma versão 3G do iPhone nos próximos meses, mas não deu uma data específica.