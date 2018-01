Lançamento de foguete brasileiro volta a ser adiado

Foi adiado, pela terceira vez, o lançamento do foguete de sondagem VSB-30. Embora a simulação da contagem regressiva desta quinta-feira, 12, tenha sido concluída com sucesso, o comando da operação Cumã 2 decidiu por não lançar o veículo. Em tese, esta sexta-feira 13, seria o primeiro dia da janela de lançamento. Outras duas simulações anteriores foram prejudicadas por causa do mau tempo. De acordo com técnicos do Centro de Lançamento de Alcântara, adiamentos são comuns e, por essa razão, a programação prevê mais de uma data para o evento. O prazo termina dia 19. A operação de lançamento já foi adiada por duas vezes nesta semana por causa de atrasos na montagem dos módulos e do mau tempo. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, todo o litoral maranhense estará sujeito a pancadas de chuva na sexta.