Lançamento de sonda para asteróides adiado mais uma vez O lançamento de uma sonda criada para investigar os dois maiores asteróides do Sistema Solar voltou a ser adiado, agora para não antes de segunda-feira, 9, por conta de problemas com um barco de rastreamento e um avião. O lançamento, agora, está previsto para a tarde de segunda-feira. A sonda Dawn ("Alvorada") deverá realizar uma viagem de vários anos para o cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter, onde investigará os astros Vesta e Ceres. A nave deveria partir, originalmente, no sábado, mas o evento foi cancelado por conta das más condições meteorológicas durante a semana, que impediram o abastecimento da Dawn com combustível. Agora, a segunda oportunidade de decolagem, no domingo, também foi abandonada, porque o avião usado para rastrear a sonda após o lançamento teve problemas mecânicos, e o navio de rastreamento não está corretamente posicionado.