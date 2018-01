Lançamento: DVD portátil para usar no carro O produto parece ser um simples diskman, mas não é. Na verdade, o aparelho da Coby é um DVD portátil. O TFDVD500 vem com uma tela de 3,5 polegadas e é leve e compacto, de fácil transporte. Basta colocar o disco para rodar e fechar a tampa - onde também está o visor LCD para assistir aos filmes e vídeos. Ele acompanha controle remoto e bateria recarregável (com carregador interno), que reproduz até duas horas e meia de vídeos, e quase seis horas para CD/ MP3. Toca CD/CD-R/CD-RW/MP3 e arquivos no formato JPEG. É bacana para entreter as crianças em viagens de carro muito longas ou até ser usado como um álbum de fotos digitais portátil. Inclui fonte de alimentação para conexão no acendedor de cigarros de carro, fone de ouvido, cabo AV e bolsa para transporte. Sua tela tem resolução de 336,960 pixels e ele é compatível com os sistemas NTSC e PAL. Pode ser conectado à televisão, também, tornando-se um DVD player. O preço sugerido pelo fabricante é R$ 799. Produto: DVD portátil Fabricante: Coby Tela: LCD de 15 polegadas Funciona: No carro e na TV Reproduz: Fotos, músicas e vídeos Tem: Controle remoto Custa: R$ 799 Onde: www.americanas.com.br