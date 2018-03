Lanchonete popular do Santos-Dumont é aberta

O estabelecimento do Santos-Dumont oferece 15 produtos com preços tabelados, fixados por meio de pesquisa feita pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) no mercado local. O pão de queijo (80 a 100 gramas) custa 2,50 reais e o misto-quente sai por 4 reais. Um café simples (50 mililitros) tem preço de 1,25 real e uma garrafa de água mineral sem gás (500 mililitros) custa 2 reais.

"Esta iniciativa visa oferecer uma opção de preços mais acessíveis aos passageiros e usuários, estimulando a concorrência entre os estabelecimentos comerciais do aeroporto", destacou o superintendente do Santos-Dumont, Aparecido Iberê de Oliveira. A Infraero planeja levar as lanchonetes populares a todos os aeroportos sob a administração da empresa nas cidades que sediarão jogos da Copa do Mundo.

Os demais terminais da rede também poderão contar com essas lojas, de acordo com o planejamento do mix comercial nos aeroportos. Além do Santos-Dumont, contam com lanchonetes populares os Aeroportos Internacional Afonso Pena, em Curitiba; de Londrina Governador José Richa (PR); Internacional do Recife Guararapes-Gilberto Freyre; Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre; Internacional Augusto Severo, de Natal, e de Congonhas, em São Paulo. Nos Aeroportos Internacionais de Salvador, do Galeão Antônio Carlos Jobim (RJ) e Pinto Martins, de Fortaleza, as lanchonetes estão em fase de instalação, afirmou a Infraero.