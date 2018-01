'Laptop de US$ 100' começa a ser produzido na China

A organização sem fins lucrativos One Laptop per Child Foundation anunciou nesta semana o início da produção do famoso laptop XO, destinado às crianças de países pobres. A produção foi adiada no mês passado por atrasos em fábricas da China. O XO, conhecido por "laptop de US$ 100", pode representar um marco capaz de abalar o setor de computadores pessoais, com a introdução de uma nova era de computação de baixo custo. Veja também: Famoso laptop de US$ 100 já custa US$ 188 A One Laptop per Child, criada em 2005 por Nicholas Negroponte, professor do Massachusetts Institute of Technology (MIT), anunciou que a Quanta Computer, de Taiwan, iniciou a produção em massa de seu primeiro modelo verde e branco, em uma fábrica em Changshu, China. A organização já anunciou encomendas de computadores para crianças do Uruguai e da Mongólia, e também planeja oferecer os laptops a consumidores norte-americanos e canadenses por meio de um programa de caridade de US$ 399, que cobre o custo de fornecimento de um segundo computador a uma criança no exterior. O aparelho, acionado pelo software aberto Linux, já exerceu significativo impacto sobre o setor. Negroponte viajou pelo mundo e se reuniu com líderes políticos e com o público para discutir a promoção do uso de computadores entre as crianças dos países em desenvolvimento. O XO foi concebido para uso por alunos do ensino básico, que receberão as máquinas para usá-las na escola, como se fossem livros de estudo. Os analistas dizem que a publicidade gerada pelo projeto, bem como a preocupação quanto à possibilidade de que o laptop da organização pudesse roubar negócios aos produtos comerciais, levou diversas empresas, entre as quais a fabricante de chips Intel e a produtora de software Microsoft, a reforçar as verbas que investem nos países em desenvolvimento. O projeto também estimulou o desenvolvimento de uma nova categoria de computadores de baixo preço, dirigidos a um mercado mais amplo do que o dos alunos de ensino básico. A Intel desenvolveu o Classmate PC, laptop cujo custo de produção é de US$ 200, para o mercado de educação nos países em desenvolvimento, e a Asustek, de Taiwan, recentemente lançou a linha Eek de laptops, que em alguns países serão vendidos por apenas US$ 245. Na última sexta-feira, 2, a rede de supermercados Wal-Mart colocou à venda um estoque limitado de laptops Acer ao preço de US$ 348. Pode ser que a empresa repita a promoção ou que outros grupos de varejo ofereçam pechinchas semelhantes na temporada de festas.