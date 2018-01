Laptop de US$ 100 está custando US$ 175 O fundador do projeto do laptop de US$ 100, Nicholas Negroponte, revelou que o preço do portátil ainda está longe da marca almejada: atualmente o custo de produção do micro de inclusão digital está em US$ 175. Outra novidade é que o portátil também poderá rodar o sistema operacional Windows, além do sistema de código aberto originalmente projetado para o laptop. Negroponte, ex-diretor do Media Lab, o laboratório de novas tecnologias do MIT - Massachusetts Institute of Technology e atual diretor da ONG OLPC (One Laptop Per Child) afirmou que o projeto está em seu momento mais crítico. Segundo Negroponte, isso acontece em parte porque apesar do interesse de sete países no projeto -Uruguai, Argentina, Brasil, Paquistão, Tailândia, Nigéria e Líbia- ainda não se sabe qual será o primeiro a realmente colocar dinheiro na fabricação. De acordo com a OLPC, é preciso pelo menos uma encomenda de 3 milhões de unidades para que os custos de produção compensem. Negroponte, no entanto, permanece otimista de que a produção em massa comece em outubro. As máquinas, chamadas de XO, serão feitas pela taiwanesa Quanta Computer, que concordou em ter um lucro de apenas US$ 3 por máquina, muito menos do que ela obtém na fabricação de PCs normais, disse Negroponte. Sobre o valor acima do esperado, Negroponte disse que o valor de US$ 100 para o laptop sempre foi uma meta para o longo prazo e que o custo da máquina deve cair em uma média de 25% ao ano a partir do início da produção. Desenvolvedores do projeto também estão trabalhando para que o micro possa rodar o pacote de inclusão digital recentemente anunciado pela Microsoft e que dará um pacote de Windows mais Office para estudantes em nações em desenvolvimento e que deverá custar US$ 3.