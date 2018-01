Laptop de US$ 100, ou melhor, de US$ 125 O XO, mais conhecido como laptop de US$ 100, na verdade deveria se chamar laptop de US$ 125, já que a ONG OLPC, responsável pelo projeto, e os desenvolvedores envolvidos em sua fabricação ainda não conseguiram baixar os custos o suficiente para chegar à meta de US$ 100. Mas, segundo o criador do projeto, Nicholas Negroponte, o projeto deve atingir esta cifra até 2008 com o desenvolvimento de novos componentes e os ganhos com a fabricação em escala do equipamento, que será usado em projetos de inclusão digital. Além do Brasil, Negroponte programou visitas em outros países da América do Sul, como Argentina e Uruguai, onde pretende discutir a aplicabilidade do laptop de US$ 100 em ações educacionais e de inclusão digital.