Laptop de US$ 100 pode dar aula em segurança O 2B1, micro também conhecido como o laptop de US$ 100 e voltado à inclusão digital em países em desenvolvimento em salas de aula, pode também ensinar muito a respeito de segurança. É que o projeto tem recebido elogios por técnicos e engenheiros por conta de seu design, que pode evitar, ou pelo menos dificultar a ação de hackers ou programas maliciosos como vírus de computador. Parte dessa vantagem acontece por conta do design do sistema, que, em busca de baixar custos de produção, procurou criar novas formas de processamento, tanto no hardware como em software. Uma das diferenças mais marcantes é a maneira do programa rodar aplicativos: na maioria dos computadores qualquer programa pode acessar qualquer arquivo, o que gera falhas em aplicativos que podem ser usadas para roubar informações. Ao contrário disso, no 2B1 as aplicações ficam restritas a uma área delimitada do sistema, que filtra quais são os arquivos que podem ser acessados, deixando de fora arquivos de sistema ou que possam comprometer a segurança do micro (é assim que vírus ou programas invasores atacam micros com Windows). O sistema do laptop de US$ 100 terá ainda uma ferramenta de encriptação que resguardará arquivos de sistema e a BIOS da máquina (o software primário que faz o micro rodar) e que ficará armazenado em chips de memória flash. A ferramenta, por outro lado, permitirá que atualizações autorizadas sejam feitas no sistema.