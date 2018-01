Laptop de US$ 100 pode ter versão brasileira O governo prepara seu próprio laptop barato, apesar das negociações com Nicholas Negroponte, fundador do Media Lab, do MIT, pai do projeto do laptop de US$ 100. "O projeto original certamente não é factível", afirmou Augusto Gadelha, secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia. "A indústria brasileira tem competência para produzi-lo e os centros de pesquisa locais podem encontrar as soluções adequadas." O governo começa a conversar com pesquisadores locais para estruturar um projeto próprio. Na quarta-feira, Cézar Alvarez, assessor especial do presidente Lula, reafirmou a intenção de comprar pelo menos 1 milhão dos laptops criados pela entidade sem fins lucrativos One Laptop per Child (Um Laptop por Criança), liderada por Negroponte. A idéia é que a aquisição esteja prevista no orçamento de 2007. Enquanto isso, o governo trabalha em seu projeto de laptop barato. "O preço de US$ 100 é mais marketing", afirmou Gadelha. "A idéia é produzir computadores acessíveis a estudantes." Na visão do secretário, não existe nenhuma tecnologia revolucionária no projeto do laptop de US$ 100, que, segundo ele, ainda não está totalmente definido. De acordo com Gadelha, não há uma data para começar o projeto do laptop brasileiro de baixo custo. "Esse projeto vai ter uma gestação", explicou o secretário. "Estamos reunindo vários técnicos para definir como isso pode ser feito." Negroponte esteve em Brasília na quarta-feira, quando se encontrou com Alvarez. Ele espera que o laptop de US$ 100 esteja pronto para ser produzido em 10 semanas. Mesmo assim, dependeria de cinco pedidos grandes para que as máquinas começassem a ser produzidas. A taiwanesa Quanta Computer foi escolhida para produzir os laptops. O plano de importar 1 milhão de laptops tem sido criticado pela indústria brasileira.