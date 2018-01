Laptop de US$ 100: sem novos pedidos por enquanto Tudo começou como uma notícia no site especializado em código aberto DesktopLinux: segundo declarações do diretor do projeto do laptop de US$ 100 para Oriente Médio e África, Argentina, Tailândia e Brasil já teriam confirmado que farão pedidos do portátil voltado à inclusão digital. Contudo, a informação, que chegou a circular em sites especializados em tecnologia no Brasil, não era verdadeira, não passando de um erro de interpretação do repórter do site DesktopLinux. Embora o governo brasileiro tenha interesse no projeto, não há nada oficial. "Não há como fazer uma encomenda de um produto que ainda não existe em sua versão final", afirmou Jose Luiz Maio de Aquino, assessor que trabalha junto a Cezar Alvarez, assessor especial da Presidência da República e um dos principais interlocutores no País sobre o projeto do laptop de US$ 100. "Estamos acompanhando a evolução do projeto e temos equipes avaliando componentes do laptop, mas só assumiremos um compromisso formal, se e quando tivermos acesso a uma versão definitiva do produto", diz Aquino. Entusiasmo exagerado Segundo David Cavallo, um dos coordenadores da OLPC (One Laptop Per Child), não há nada oficial quanto a outros países terem assumido compromisso com encomendas do laptop de US$ 100. "Nós ainda não solicitamos a nenhum país assumir qualquer tipo de compromisso, embora existam esforços cooperativos em andamento e progressos", diz Cavallo. "É um engano facilmente explicável. O diretor da Comissão de Comunicações da Nigéria confirmou que o país havia tomado uma decisão positiva quanto ao projeto, então o repórter da DesktopLinux entendeu que os outros países inicialmente interessados no projeto haviam feito o mesmo. A comunidade Linux, evidente, entende que este projeto será um grande impulsionador para as plataformas de código aberto e, por conta disso, acaba exagerando em seu entusiasmo", disse Nicholas Negroponte, idealizador do projeto e coordenador da OLPC, ao Estado. Escala Para que o projeto do laptop de US$ 100 seja viável, é necessário um volume de pelo menos 5 milhões de máquinas, sendo que cada país que vá adotar o portátil precisará pedir um mínimo de 1 milhão de laptops. A previsão é de que a fabricação em escala do portátil comece já no próximo ano.