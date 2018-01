Laptop de US$ 100 será vendido a US$ 350

A ONG OLPC (One Laptop Per Child - Um laptop por criança) anunciou que pode comercializar uma versão do XO, como é chamado o laptop de US$ 100, para consumidores finais até o final do ano. A versão de consumo do micrinho, no entanto, custará US$ 350, ou o dobro do seu custo estimado de produção (US$ 175). A entidade já havia anunciado no passado que poderia adotar este esquema de venda, pelo qual um consumidor interessado estaria financiando a compra de uma unidade do XO para uma criança em países em desenvolvimento. Recentemente, o projeto ganhou o apoio da gigante de processadores Intel, que sempre foi uma crítica ácida do conceito do XO. Paradoxalmente, apóia um projeto que sempre teve o aval de sua arqui-rival na área de chips, a AMD, que está no coração do projeto. Outras características técnicas do XO incluem 256 MB de memória RAM, 1 GB de memória flash (no lugar de um disco rígido), tela de 7,5 polegadas que pode ser vista sob luz, software livre, e acesso à internet sem fio, além de um mecanismo que permite recarregar a bateria do portátil mesmo em regiões sem energia elétrica.