Laptop de US$ 100 vai impulsionar Linux A popularidade do laptop de US$ 100 pode ajudar na divulgação do sistema operacional Linux. A declaração foi dada pelo líder da ONG OLPC (One Laptop Per Child), Nicholas Negroponte, durante o evento atual de desenvolvedores da Red Hat, produtora de uma das principais distribuições de Linux do mercado. Mas ele ressaltou que o software só será adotado em larga escala se os desenvolvedores tornarem o programa amigável e eficiente. No evento, também divulgou que ainda não foi possível atingir o patamar de US$ 100 para a máquina, cujo custo está em torno de US$ 135 e US$ 140. "O preço flutua seguindo a oscilação de valores dos componentes. Mas devemos atingir o preço de US$ 100 até 2008", disse, sustentando que o ojbetivo do projeto é tornar a máquina mais barata com o tempo. O projeto do OLPC conta com o apoio da AMD e da Red Hat, entre outras empresas. Negroponte aproveitou para ironizar críticas ao projeto e iniciativas concorrentes, como o micro de US$ 400 que a Intel propõe como alternativa de inclusão digital: "se eu estou perturbando a Microsoft e a Intel, então acho que estou fazendo algo certo", finalizou.