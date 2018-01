Laptop educacional pode ficar abaixo de US$ 100 O professor Nicholas Negroponte, fundador do Media Lab, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), informou ontem, no Palácio do Planalto, que o laptop planejado para estudantes pobres de países em desenvolvimento poderá custar menos de US$ 100 a unidade. À frente da entidade sem fins lucrativos One Laptop per Child (Um Laptop por Criança), ele reuniu-se com assessores da Presidência, para traçar as próximas etapas do projeto no País. Segundo o assessor especial Cézar Alvarez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes de ir para o Reino Unido, reafirmou a disposição do governo de adquirir, inicialmente, 1 milhão de máquinas. "O presidente disse que o projeto é de interesse estratégico do Brasil." Na reunião, Negroponte apresentou o modelo da máquina. O equipamento permitirá a estudantes se conectarem à internet e participarem de rede de alunos e professores da própria comunidade. A conexão à internet funcionará nos moldes do modelo Wi-Fi, que não depende de linha telefônica. Até agora, sete países, incluindo o Brasil, se interessaram pelo computador. "O Brasil é o país mais preparado e entusiasta desse projeto", disse o professor. "Algumas pessoas pensam que é um projeto de laptop, mas na verdade é um projeto educacional." Segundo Alvarez, a meta do governo é prever recursos no Orçamento de 2007, a ser elaborado no fim do ano, para garantir a compra de computadores e a distribuição das máquinas. Negroponte acredita que em dez semanas o laptop deve estar pronto para ser fabricado, mas o projeto só se viabilizará se surgirem cinco grandes compradores.