Laptop mistura design antigo a recursos modernos

A empresa Datamancer, especializada em criações tecnológicas da cultura conhecida por "steampunk", lançou um laptop que mescla modernidade e estilo antigo. Um laptop da HP foi moldado com complexos mecanismos de relógio sobre uma capa de vidro, detalhes em metal e apoios em couro. A notícia circula nesta segunda-feira, 5, nos principais blogs de tecnologia (Edgadget, Uberreview, Technabob e Makezine). Veja também: Blog do Renato Cruz - Monóculo steampunk O movimento "steampunk" surgiu como um subgênero da ficção científica que trata do passado, mostrando o que aconteceria se a tecnologia da informação tivesse surgido no fim do século 19, junto com a máquina a vapor, a partir da mecânica, em vez da eletrônica. Neste laptop em particular, o destaque fica para o modo de ligá-lo e desligá-lo, girando uma chave rústica. O teclado foi desenhado especialmente em peças de metal com caracteres antigos. O laptop, que tem "pés" em estilo gótico, funciona com os sistemas operacionais Windows XP e Ubuntu. O nome dado pela empresa ao produto é "A Clockwork Laptop" (algo como laptop-relógio, em português).