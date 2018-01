Laptop roubado expõe dados de 243 mil pessoas Em mais um caso de roubo de informações pessoais armazenadas em micros, os nomes, endereços e dados de cartões de crédito de 243 mil pessoas estão ameaçados pelo furto de um notebook de um auditor da empresa Ernst & Young. O roubo do portátil aconteceu em fevereiro, em um estacionamento no Texas, mas só divulgado aos usuários na semana passada: o micro continha dados de clientes do site Hotels.com. Segundo a Ernst & Young divulgou em um comunicado, o portátil contava com a proteção dos dados por senha. O sumiço da máquina, no entanto, só foi informado ao site Hotels.com no mês passado. Para compensar a companhia pelo transtorno, a auditoria ainda afirmou que proverá serviços gratuitos de monitoramento de crédito para os clientes do Hotels.com pelo período de um ano, no sentido de prevenir fraudes. A Hotels.com, que fornece serviços de reservas em hotéis, já começou a informar os clientes afetados por meio de cartas. Os clientes afetados utilizaram o site entre 2002 e 2004, informou a companhia.