Laptop roubado põe em risco dados de funcionários da HP Em mais um caso de roubo de laptop, os dados de 196 mil funcionários e ex-funcionários da norte-americana HP estão em risco. O computador, roubado na semana passada, estava com um funcionário da Fidelity Investments, empresa que presta serviços à HP. O micro, que não tinha um usuário fixo, continha dados como nome, endereço, número do seguro social e outros dados pessoais. Segundo um porta-voz da HP, a lista não trazia dados sensíveis como as senhas de acesso à rede interna da empresa. Até o momento, não há sinal de que os dados tenham sido usados de forma indevida. Para acessar as informações, seria necessário dispor de uma aplicação específica que expirou um dia após o roubo.